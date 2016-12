Rugby, RaboDirect Pro 12: urlo Zebre, Ospreys al tappeto

Miglior finale non poteva esserci per le Zebre. Nell'ultimo impegno casalingo della stagione, penultima giornata di RaboDirect Pro 12, la formazione emiliana batte 30-27 i gallesi dell'Ospreys grazie a una meta in pieno recupero di Palazzani. I bianconeri, dopo un primo tempo chiuso avanti 16-6, subiscono la rimonta ospite (16-27) ma nel finale riescono in un contro-sorpasso che manda in delirio gli oltre 3000 presenti allo Stadio XXV Aprile.