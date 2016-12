Sei Nazioni, Brunel: "Possiamo battere l'Irlanda"

Dopo la sconfitta interna con la Scozia , Jacques Brunel prova a caricare l' Italrugby in vista del penultimo appuntamento del Sei Nazioni in programma sabato all'Aviva Stadium di Dublino : "L'Irlanda è migliorata, ma non dobbiamo dimenticare che lo scorso anno l'abbiamo battuta e che abbiamo la possibilità di vincere. Sarà sicuramente una sfida difficile, ma dovremo scendere in campo con questo ricordo nella testa".

In casa della capolista non ci sarà Sergio Parisse, a riposo precauzionale (problemi al polpaccio) in vista di un suo possibile impiego contro l'Inghilterra nel turno conclusivo del torneo. I gradi di capitano saranno così affidati a Bortolami, mentre in mediana ci saranno Orquera all'apertura assieme a Tebaldi. "Ma in testa non abbiamo già l'Inghilterra - puntualizza il c.t. azzurro -. Il nostro obiettivo è pensare alla sfida con l'Irlanda. Quanto peserà l'assenza di Parisse? Bortolami ha una bella conoscenza del ruolo di capitano e spero che tutti gli altri si prendano più responsabilità".