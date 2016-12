Sei Nazioni 2014, Italia: con l'Irlanda è emergenza

Dopo 58 presenze consecutive con la maglia azzurra si è fermato Alessandro Zanni. Una brutta grana per il ct Jacques Brunel che, in vista degli ultimi due impegni dell'Italia nel Sei Nazioni 2014 , perde uno dei suoi leader più importanti. Il flanker della Benetton ha riportato un trauma contusivo-distorviso al ginocchio sinistro nella partita contro la Scozia e dovrà rimanere a riposo per le prossime quattro settimane. Per le sfide contro Irlanda e Inghilterra il ct francese ha scelto di chiamare in azzurro George Fabio Biagi, 28enne seconda linea delle Zebre Rugby. Biagi è alla sua prima convocazione assoluta con la Nazionale Maggiore dopo che già nel 2012 era stato vicino ad aggregarsi al gruppo azzurro in partenza per il tour estivo in Sud e Nord America ma alcuni problemi fisici ne avevano impedito la selezione. Quello di Zanni è solamente l’ultimo dei nomi delle nostre terze linee indisponibili, costretti a dare forfait prima di lui: Mauro Bergamasco, Minto e Favaro; neppure Parisse e Derbyshire sono al meglio. Per la gara di sabato all'Aviva Stadium quindi è vera emergenza: probabile lo slittamento di Furno in posizione di flanker, visto il grandissimo torneo che l'azzurro sta dispuntando.

MASI: "PER L'AZZURRO PRONTO A TUTTO"

L'Italrugby ritrova Andrea Masi, una delle sue 'stelle' e nell'occasione anche fra le novità che il ct Brunel ha richiamato in vista delle partite contro Irlanda e Inghilterra, al termine delle quali gli azzurri rischiano di ritrovarsi con il cucchiaio di legno in mano. ''Ma l'ambiente è abbastanza tranquillo - dice Masi nel ritiro della nazionale - e in questi giorni abbiamo lavorato intensamente, per prepararci a una partita difficile, quella di sabato a Dublino. Dopo la sconfitta contro la Scozia, i miei compagni sono motivati e vogliosi di rifarsi''. ''Quelli contro Irlanda e Inghilterra - aggiunge - sono due match difficilissimi, ma possono anche trasformarsi in splendidi: due buoni risultati cambierebbero la fisionomia di questo Sei Nazioni''. Contro gli scozzesi cosa e' mancato all'Italia? ''Non lo so - risponde Masi - perché ero impegnato con il mio club e non ho visto la partita, ma solo qualche highlight. Quindi non me la sento di dire cosa sia mancato''. Intanto però c'è già il tutto esaurito per Italia-Inghilterra di sabato 15 a Roma. ''Siamo la nazionale più fortunata al mondo - commenta Masi - , perché abbiamo un pubblico che ci segue sempre nonostante i momenti bui. Un grazie enorme a chi ha preso il biglietto e ci sosterrà a Roma contro gli inglesi. In che ruolo vorrei giocare? Per l'azzurro sono pronto a fare tutto: Brunel non mi ha chiesto nulla di particolare, e io voglio solo giocare. Il ruolo non importa''.