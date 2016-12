Sei Nazioni 2014: Galles autoritario, crolla la Francia

Dopo la sconfitta contro l'Irlanda, il Galles rialza la testa e riapre il torneo con pieno merito. Comincia il match e la foga dei padroni di casa porta subito il punteggio sull'8-0 dopo appena 10'. Prima è Halfpenny a centrare i pali, poi North recupera un ovale dopo calcio francese e va a schiacchiare oltre la linea di meta. I francesi non riescono a riorganizzarsi che subito Halfpenny ne mette altri tre. Al 12' la Francia ha l'occasione di accorciare con la meta di Huget che in slalom va a marcare ma il Tmo annulla tutto per un in-avanti su un placcaggio precedente. I primi punti degli ospiti arrivano al 16' con la punizione di Doussain, subito pareggiata tre minuti dopo ancora da Halfpenny che prima della fine dei primi 40' va ancora per ben due volte tra i pali chiudendo il parziale sul 20-6 per il Galles.

Nella ripresa la Francia cerca di attaccare a testa bassa ma troppa imprecisione e un po' di sfortuna nega la meta ai Galletti con Bonneval che servito da Bastareaud commette in-avanti a pochi passi dalla linea.

Il Galles riparte al 63', sfruttando l'uomo in più dopo il giallo a Picamoles, con un'azione estremamente ficcante guidata dal capitano Warburton che schiaccia per il +19: Halfpenny trasforma e il match di fatto si chiude qui.

Nel finale il Galles deve solo amministrare contenendo i tentativi francesi e costringendo i Galletti all'errore. Dopo due successi consecutivi contro Inghilterra ed Italia, la Francia cade 27-6 mentre il Galles riparte e dimostra di non aver vinto le ultime due edizioni del Sei Nazioni per caso.