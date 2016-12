Sei Nazioni: Italia, tre novità contro la Scozia

Cresce l’attesa per il match di sabato tra Italia e Scozia , che si affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma nella terza giornata del Sei Nazioni. Una sfida da non sbagliare, per gli Azzurri , che si trovano davanti l’unica altra compagine ancora a secco di punti dopo le prime due giornate. Il ct Jaques Brunel ha annunciato la formazione, che contiene tre cambiamenti rispetto alla sconfitta di Parigi di due settimane fa.

Innanzitutto, tra i trequarti Angelo Esposito conquisterà il suo secondo cap prendendo il posto di Iannone all'ala e debuttando così in azzurro davanti al pubblico di casa. Quanto alle altre due modifiche, riguardano entrambe la terza linea dove Brunel schiererà Barbieri (alla prima uscita del 2014 in Nazionale) e Alessandro Zanni, risparmiato nelle battute iniziali della gara contro la Francia. Confermata, per il resto, la squadra che allo Stade de France ha perso per 30-10 contro i transalpini. Per due degli Azzurri in campo, in particolare, la sfida contro gli scozzesi acquisterà un valore indimenticabile: capitan Sergio Parisse e Martin Castrogiovanni, a dodici anni di distanza dal loro esordio azzurro diventeranno gli atleti ad aver vestito in più occasioni la maglia della Nazionale, conquistando il cap numero 104 e scavalcando Andrea Lo Cicero nella classifica degli azzurri più presenti di tutti i tempi.

Ecco la formazione dell'Italia:

15 Luke McLean, 14 Angelo Esposito, 13 Michele Campagnaro, 12 Gonzalo Garcia, 11 Leonardo Sarto, 10 Tommaso Allan, 9 Edoardo Gori, 8 Sergio Parisse, 7 Robert Barbieri, 6 Alessandro Zanni, 5 Jashua Furno, 4 Quintin Geldenhuys, 3 Martin Castrogiovanni, 2 Leonardo Ghiraldini, 1 Alberto De Marchi In panchina: 16 Davide Giazzon, 17 Matias Aguero, 18 Lorenzo Cittadini, 19 Marco Bortolami, 20 Paul Derbyshire, 21 Tobias Botes, 22 Luciano Orquera, 23 Tommaso Iannone