Rugby, Pro 12: amarezza Treviso, colpo Scarlets

La partita si apre male per i Leoni che vanno sotto per un piazzato di Thomas, ma a pareggiare i conti ci pensa un altro calcio di Berquist. Gli Scarlets rispondono con due mete tra il 24’ e il 37’, firmate da Thomas e Climo.

Treviso risponde con due piazzati di Berquist che tengono viva la partita: si va al riposto con i gallesi avanti 13-9. L’avvio di ripresa è durissimo per i bianco verdi. Dopo due minuti Climo intercetta un passaggio di Pratichetti e vola al centro dei pali. Il solito piede caldissimo di Berquist rianima Treviso, ma poco al 46’ arriva la meta del bonus di Gareth Davies che è un’autentica mazzata per la formazione di Goosen.

Per il Benetton è notte fonda, ma i Leoni tirano fuori gli artigli proprio nel momento più difficile e tentano la disperata rimonta: le mete di Barbieri, Swanepeol e Nitroglia portano il punteggio sul 33-34 a quattro minuti dal termine. I sogni di Treviso vengono spezzati da una meta e trasformazione di Williams e Thomas. I gallesi fanno festa ed espugnano Monigo per la seconda volta nella loro storia: l’unico precedente risaliva al 2010 in Heineken Cup.