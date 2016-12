Sei Nazioni, Brunel: "La Francia è una squadra pericolosa"

Brunel spiega così le proprie scelte: "Iannone parte al posto di Esposito perché in questo periodo ha fatto vedere buone cose, Angelo in panchina potrà garantire copertura sia come ala che come estremo. L'errore di Cardiff nei primi minuti non è alla base di questa decisione, per noi è importante poter avere due giovani come Tommaso e Angelo in grado di garantire copertura per vari ruoli dei trequarti ed avere al tempo stesso un'ala pura come Sarto. Credo sia molto importante dare concorrenza interna al gruppo ed anche la scelta di Minto per Zanni, ad esempio, va in questa direzione. Inoltre ci permette di dare un po' di respiro ad Alessandro dopo la frattura al naso della scorsa settimana".



Il c.t. non si fida della Francia, reduce da un 2013 complicato: "Sono una squadra pericolosa, un anno difficile non cambia questa realtà. Noi abbiamo dimostrato che, quando ci esprimiamo al meglio, possiamo essere vicini alle grandi squadre. L'auspicio è che sia così anche domenica allo Stade de France".