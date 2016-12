Sei Nazioni, Parisse: "Dobbiamo trovare fiducia"

Vigilia di debutto nel Sei Nazioni per l'Italia del rugby che sabato a Cardiff sfiderà i campioni del Galles. Il capitano azzurro Sergio Parisse è pronto per l'esordio: "E' giusto dire che in questo Sei Nazioni abbiamo un avvio molto difficile, ma in questi giorni abbiamo cercato di non pensare troppo al Galles ma piuttosto a ciò che dovremo fare in campo: "In questo torneo vorremmo ripetere il quarto posto dell'anno scorso.