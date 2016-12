Rugby, col Galles Jacques Brunel dà fiducia ai giovani

L'Italrugby si prepara all'esordio nel 6 Nazioni contro il Galles. Al Millennium Stadium di Cardiff sabato gli azzurri scenderanno in campo con una formazione con tanti giovani. "Abbiamo fatto delle scelte in rapporto alla condizione fisica - ha spiegato il ct Brunel -. Vogliamo dare fiducia a questi ragazzi, saranno le partite poi a dire se abbiamo sbagliato o no. Spero sia un segnale positivo per tutto il movimento".