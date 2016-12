Rugby, Heineken Cup: il Montpellier stende Treviso

Niente da fare per il B enetton Treviso . La formazione veneta allenata da Marius Goosen torna dalla trasferta di Montpellier con la sesta sconfitta in altrettante partite di Heineken Cup . La squadra francese si impone col punteggio di 24-6. Dopo un brutto primo tempo, chiuso sullo 0-10, Treviso cerca di reagire nella seconda frazione ma i suoi sogni di rimonta vengono spezzati da una meta di Dupont a venti minuti dal termine.

Nell’ultima apparizione stagionale in Heineken Cup, Treviso cerca la sua prima vittoria allo stadio Yves du Manoir di Montepellier. La motivazione è doppia, considerato che la squadra francese ha ottenuto finora una sola vittoria proprio contro il Benetton nel match d’andata giocato a Monigo lo scorso 12 ottobre (27-10 il risultato). Il primo tempo, tuttavia, è un monologo del Montpellier che si porta sul 10-0 grazie a due mete realizzate da Ranger (19’) e Gorgodze (35’). L’unica buona notizia per i Leoni è la poca precisione al tiro di Trinh-Duc, capitano della squadra francese allenata da Galthié, che fallisce entrambe le trasformazioni. Si va al riposo con Treviso sotto, ma con il match ancora aperto. E infatti, nella prima parte della ripresa, il Benetton tenta la rimonta. Due punizioni di Botes riportano Treviso a -4 ma, nel momento decisivo del match, il Montpellier fa la voce grossa: a spegnere le speranza della squadra di Goosen è una meta di Dupont (con successiva trasformazione di Escande). E’ l’episodio che, di fatto, chiude il match. I Leoni non ne hanno più e, prima della fine, arriva anche la meta di Berard a chiudere i conti e a rendere pesante il passivo per i veneti. La trasformazione di Escande fissa il punteggio sul definitivo 24-6.