Rugby, Heineken Cup: Zebre sconfitte dal Tolosa

Si chiude con una sconfitta la stagione europea delle Zebre . Allo Stadio XXV Aprile di Parma , la formazione bianconera viene sconfitta 16-6 dal Tolosa che si qualifica così ai quarti di finale. Partita di grande cuore per i parmensi che tengono benissimo in difesa ma sprecano troppo in avanti anche a causa di un impreciso Orquera . I francesi faticano più del previsto ma nel finale trovano i calci della sicurezza con Dusautoir .

Le Zebre salutano l'Europa con una partita più che dignitosa, impegnando seriamente i campioni uscenti del Tolosa. Dopo il 3-3 iniziale firmato dalle punizioni di Dusautoir (5') e di Orquera (15'), i padroni di casa hanno l'occasione di passare in vantaggio con l'apertura azzurra che per ben due volte fallisce la trasformazione. I francesi crescono e al 30' trovano l'affondo sul lato sinistro del campo: bravissimo Vunisa che placca Medard lanciato in meta e salva il risultato. La partita delle Zebre si complica notevolmente a seguito dei due cartellini gialli sventolati dall'arbitro in faccia a Van Schalkwyk e Bergamasco nel giro di pochi minuti. Tolosa logora la pazienza e la resistenza delle Zebre e mischia dopo mischia trova lo spazio per la prima meta della partita con Sebastien Bezy che, all'intervallo, porta i suoi sul 10-3.



Al ritorno in campo le Zebre continuano a soffrire nei loro 22 ma resistono fino al ritorno in campo sia di Van Schalkwyk che di Bergamasco che riportano la sfida 15 contro 15. La squadra italiana continua a difendere molto bene, chiudendo tutti gli spazi alle pericolosissime corse dei francesi e il buon momento è confermato dai tre punti di Orquera che centra i pali accorciando le distanze sul 10-6. Nel finale il Tolosa certifica il risultato con due punizioni di Dusautoir che preferisce punti comodi al gioco alla mano: segno che i francesi rispettano gli avversari e preferiscono mettere al sicuro il risultato. Gli ultimi 10 minuti sono tutti di marca Zebre con i giocatori bianconeri costantemente nei cinque metri dalla linea di meta francese, ma un errore di Orquera, che scivola sul terreno bagnato, spreca quanto di buono costruito e condanna la franchigia federale al 6-16 finale.