Rugby, Heineken Cup: crollo Treviso, flop Zebre

Cinque sconfitte su cinque uscite: continua il periodo nero di Treviso e Zebre in Heineken Cup . Nella quinta giornata il Benetton perde 34-19 in casa contro i Leicester Tigers, mentre gli emiliani si arrendono 20-3 sul campo del Connacht. Amaro in bocca per i veneti che, avanti sino al 60', non riescono nella ripresa ad arginare la rimonta inglese. Mai in partita invece i bianconeri di Cavinato, che subiscono una sonora batosta dagli irlandesi.

TREVISO-LEICESTER

Gara equilibrata ma viva sin dai primi minuti: al piazzato veneto di Berquist (5') risponde subito la meta inglese firmata Salvi (9'). A cavallo della metà del primo tempo arriva la reazione del Benetton con la meta di Cittadini (18'), la trasformazione di Berquist (20') e un altro piazzato di Berquist (24'). Nel finale di frazione accorcia le distanze Williams, che prima aveva fallito la trasformazione: all'intervallo è 13-8 Treviso. Nella ripresa il ritmo degli inglesi sale e il Benetton va in difficoltà. Le due punizioni di Berquist di inizio secondo tempo sono intervallate dalla meta di Benjamin. Dopo un'ora di gioco i Tigers trovano il pari con due punizioni del neoentrato Mele: 19-19 al 60'. Di lì in avanti è un monologo Leicester: in 15 minuti arrivano in serie una meta tecnica, la trasformazione di Mele, un'altra meta di Benjamin e la punizione di chiusura di Mele.



CONNACHT-ZEBRE

In Irlanda sono le Zebre a passare in vantaggio dopo un avvio convincente: il calcio di punizione di Orquera vale il 3-0. Un vantaggio che dura appena nove minuti, quando il piede di Carty sigla il momentaneo pareggio. Alla mezz'ora il sorpasso dei padroni di casa è firmato ancora Carty con una punizione fischiata per un'irregolarità di Ferrarini che riceve anche il giallo. Con la superiorità numerica arriva anche anche la meta di Healy, votato a fine partita il migliore in campo: Carty trasforma, è 13-3 Connacht a fine primo tempo. In avvio di ripresa non si placa la pressione dei locali, che portano in meta il centro Henshaw: Carty trasforma ancora e sostanzialmente la partita finisce qui. Le Zebre provano a rendersi pericolose nel finale, ma il punteggio non cambia più: sfuma ancora il primo punto bianconero nella classifica della stagione 2013/14 dell’Heineken Cup.