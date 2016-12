Rugby, Pro12: derby alle Zebre, Benetton battuta I bianconeri ottengono il primo successo stagionale allo stadio XXV aprile di Parma nella prima giornata di ritorno

4 gennaio 2014

Il 2014 inizia bene per le Zebre che battono 14-12 la Benetton Treviso nel 12° turno del Pro12 di rugby. I bianconeri si prendono la rivincita nel derby italiano dopo la sconfitta di sette giorni fa 20-15 a Monigo e conquistano il primo successo della stagione in casa, allo stadio XXV Aprile di Parma. La formazione allenata da Cavinato parte forte con la meta di Palazzani per il 5-0 (Orquera fallisce la conversione da 2 punti) al 12'. Il Benetton però reagisce alla grande e all'intervallo conduce 9-5 grazie a tre calci di Berquist, l'ultimo nel recupero al 43' (al 33' ne fallisce un altro).

Nella ripresa i padroni di casa partono ancora bene e trovano il sorpasso con due trasformazioni di Orquera per l'11-9 (42' e 52'). Il vantaggio delle Zebre dura pochissimo perchè al 55' il solito Berquist centra i pali per il 12-11 Benetton. L'azione decisiva arriva al 62' quando ancora Orquera indovina la trasformazione del definitivo 14-12. Nel finale il nazionale azzurro manca un piazzato per allungare nel punteggio ma gli ospiti non riescono a rispondere. Nel prossimo turno di Pro12 il Benetton ospita l'Ulster l'8 febbraio mentre il 9 le Zebre ricevono Leinster Rugby.

IL TABELLINO ZEBRE RUGBY-BENETTON TREVISO 14-12

Marcatori: p.t. 11’ m. Palazzani (5-0); 15’ cp. Berquist (5-3); 26’ cp. Berquist (5-6); 40’ cp. Berquist (5-9); s.t. 1’ cp. Orquera (8-9); 11’ cp. Orquera (11-9); 14’ cp. Berquist (11-12); 24’ cp. Orquera (14-12)

Zebre: Palazzani; Berryman, Ratuvou, Garcia, Venditti (36’ pt. Toniolatti) ; Orquera, Chillon; Vunisa, Van Schalkwyk, Bergamasco Ma. (33’ st. Ferrarini); Bortolami (cap, 33’ st. Biagi), Geldenhuys; Chistolini (16’ st. Redolfini), Giazzon (31’ st D’Apice), Aguero (16’ st. Perugini) a disposizione: D’Apice, Perugini, Redolfini, Biagi, Cattina, Quartaroli, Toniolatti, Ferrarini all. Cavinato

Benetton Treviso: McLean; Nitoglia, Loamanu, Sgarbi, Esposito; Berquist, Botes; Barbieri, Zanni (1’ st. Bernabò), Budd (26’ pt. Filippucci); Van Zyl (28’ st. Fuser), Pavanello A. (cap); Cittadini (37’ st. Rouyet), Ghiraldini, Rizzo (24’ st. De Marchi Al.) all. Goosen

arb. Ruiz (Francia)

Man of the Match: Giazzon (Zebre)

Calciatori: Orquera (Zebre) 3/5; Berquist (Benetton Treviso) 4/5

Note: pomeriggio freddo ed umido, terreno in buone condizioni. In tribuna il presidente federale Alfredo Gavazzi ed i membri del Consiglio. 4500 spettatori circa.