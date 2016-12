Rugby, Pro12: Zebre al tappeto, derby a Treviso

Partono subito forte le due squadre che, anziché paura di perdere, mettono in campo tutta la loro voglia di vincere. Dopo una punizione a vuoto per parte nei primi minuti del match, sono le Zebre a passare in vantaggio con la meta insistita di Marco Bortolami al 12'. Orquera sbaglia la trasformazione ma poi si riscatta centrando i pali su punizione e portando i bianconeri sull' 8-0 al 18'. Non passa neppure un minuto e Treviso riequilibra subito la partita grazie a Cornelius van Zyl che intercetta un calcio di alleggerimento nella trequarti delle Zebre e va in meta; il 7-8 è poi ottenuto grazie alla trasformazione di Berquist che riporta i biancoverdi a -1. In finale gli uomini del nuovo tecnico Marius Goosen completano la rimonta con la meta del sorpasso firmata Manoa Vosawai, dopo un fallo battuto velocemente da Robert Barbieri: la seconda trasformazione di Berquist chiude la prima frazione sul parziale di 14-8 per i padroni di casa. Neppure il tempo di rientrare in campo e al 43' le Zebre tornano di nuovo in vantaggio grazie alla meta del numero 8 Dries van Schalkwyk e alla trasformazione di Luciano Orquera: 15-14. L'entusiasmo bianconero è agevolato anche da Berquist che al 50' colpisce il palo su punizione scivolando un attimo prima di calciare e perde l'occasione di portare i biancoverdi sul +2. Il numero 10 dei Leoni si fa perdonare più tardi regalando ai suoi i punti del definitivo controsorpasso per 17-15, anche se, fallendo di seguito due calci dall'altezza del centrocampo, è colpevole di non chiudere prima la partita. Nel finale comunque Treviso non rischia più nulla e, dopo un drop fallito da Palazzani, arriva anche il calcio della sicurezza di Berquist per il definitivo 20-15.Tra sette giorni a Parma andrà in scena il secondo incontro tra le due squadre, con le Zebre intenzionate a ribaltare il risultato per ottenere la prima vittoria in Pro12 contro il Benetton.