Rugby, Zebre sconfitte dall'Ulster a Belfast

Gli irlandesi dell'Ulster hanno sconfitto le Zebre con il punteggio di 13-6 in una partita della Celtic League Pro 12 di rugby. Per la franchigia Fir 3 punti di Orquera (1 calcio piazzato) e 3 di Iannone (1 calcio piazzato). A Glasgow la partita tra i Warriors e il Benetton Treviso è stata rinviata per impraticabilità di campo a causa delle avverse condizioni atmosferiche. La prossima settimana verrà deciso quando recuperare il match.