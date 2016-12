Rugby, Heineken Cup: Benetton e Zebre, che batoste!

Nella nebbia di Monigo Treviso parte bene e regge il confronto contro i più quotati avversari per oltre mezz'ora: al calcio di Jackson risponde quello di De Bernardo, è 3-3. Sul finire di frazione però l'Ulster trova la prima meta con Marshall e, con la trasformazione di Jackson, va al riposo avanti 11-3. Nella ripresa la reazione del Benetton non arriva, così i nord irlandesi - in una nebbia sempre più fitta - dilagano andando altre tre volte in meta: prima con Gilroy (62'), poi con Diack (67') e infine con Payne (78'). Sorriso amaro per Smith, che lascia Treviso dopo oltre sei anni di trionfi.

Ancor più severa la lezione subita dalle Zebre all'Allianz Park di Londra. Partono fortissimo i Saracens che nei primi 15 minuti trovano due volte la meta con Strettle e Burger, imitati poco dopo da George e Wigglesworth che sfruttano la superiorità numerica per l'ammonizione di Cattina. Nel finale di primo tempo il calcio di punizione di Orquera sblocca il tabellino degli emiliani, all'intervallo è 29-3 Saracens. Nella ripresa non si placa la furia dei padroni di casa, in campo con la migliore formazione: superano la linea di meta italiana in sequenza Ransom, due volte Taylor, poi Vunipola e Ashton. Per le Zebre è notte fonda.