Heineken Cup: Zebre travolte dai Saracens

Terza sconfitta in altrettante gare di Heineken Cup per le Zebre che sul campo amico di Parma vengono travolte 39-10 dai Saracens. Per i rossoneri britannici si tratta del secondo successo stagionale in coppa. Il match si decide già nel primo tempo che vede i Saracens dominare e andare a riposo sul 25-0. Solo nel finale, con gli ospiti avanti 39-3, i ragazzi di Cavinato segnano la meta della bandiera.

Nel prossimo turno, sabato 14 dicembre, le Zebre faranno visita ai Saracens all'Allianz Park di Barnet.

Allo stadio XXV Aprile di Parma sono i Saracens a partire forte e poco dopo la metà del primo tempo sono già avanti 18-0 con le mete di Kruis e Joubert. Le Zebre non riescono a reagire e prima dell'intervallo arriva la meta di Wyles con trasformazione di Hodgson per il 25-0 del 40'. La ripresa inizia con il calcio di Gonzalo Garcia che muove il tabellino delle Zebre (25-3) ma poi i britannici tornano a macinare gioco e con Ashton realizzano due mete per il 39-3. Nei minuti finali anche i padroni di casa trovano una segnatura con Vunisa (più trasformazione di Orquera) per il 39-10 finale.



TREVISO, CHE LEZIONE DALL'ULSTER

Un'autentica lezione di rugby. Treviso torna con le ossa rotte da Belfast, sconfitto 48-0 in casa dell'Ulster nella terza giornata dell'Heineken Cup. Per il Benetton, fanalino di coda del gruppo 5, si tratta del terzo ko, stavolta ben più pesante di quelli subiti con Leicester e Montpellier. Prosegue invece la marcia della formazione nordirlandese che, concreta in fase realizzativa e attenta in difesa, resta in testa al girone a punteggio pieno.

Avvio tambureggiante dei padroni di casa che, dopo due tentativi a vuoto, al 5' trova la meta con Jackson. Treviso prova a rialzare la testa, ma dopo il quarto d'ora arriva la seconda meta firmata Marshall, con conseguente trasformazione di Jackson. Al 28' i trevigiani hanno la possibilità di accorciare, ma svanisce tutto per un muro di Campagnaro. Una meta del pilone Afoa alla mezz'ora e un piazzato Jackson prima dell'intervallo fissano il punteggio sul 22-0.

In avvio di ripresa Treviso più in palla, ma fermata dall'esperienza degli avversari: non basta una mischia ai cinque metri per rendere meno amaro il passivo. Per i biancoverdi anche 10 minuti di superiorità numerica (allontanato Marshall), ma il punteggio non cambia. A metà secondo tempo arriva la quarta meta dell'Ulster con Tuohy, preludio di un finale da incubo per i Leoni: Doyle, Trimble e il rientrato Marshall segnano infatti altre tre mete che non lasciano spazio a repliche.