Rugby: Italia-Argentina 14-19 in amichevole

Non basta una buona prestazione all'Italrugby per avere la meglio dell'Argentina. All'Olimpico di Roma, nell'ultimo dei tre test match di novembre in preparazione del Sei Nazioni, gli azzurri si arrendono 14-19 contro i sudamericani, decimi nel ranking. I ragazzi di Brunel, avanti per lunghi tratti di gara e in meta con l'esordiente Campagnaro, chiudono dunque questo ciclo di amichevoli con due k.o. (Australia e Argentina) e una vittoria (Fiji).