Rugby, Italia-Argentina: dentro Allan e Campagnaro

Debutto dal primo minuto, in cabina di regia, anche per Tommaso Allan: il ventenne azzurro del Perpignan, dopo essere partito dalla panchina con Australia e Fiji, indossa la prima maglia numero dieci della propria carriera internazionale dividendo la mediana con Edoardo Gori, confermato alla guida del pacchetto di mischia. Per il derby latino, che probabilmente vedrà il record di presenze in un Test Match con gli azzurri (si va verso i 40mila spettatori), in terza linea c'è capitan Parisse a numero otto (eguaglierà Troncon a quota 101 caps) ed Alessandro Zanni sul lato chiuso, mentre Robert Barbieri rientra in maglia numero sette.



Nessun cambio tra i primi cinque uomini di mischia, gli stessi schierati contro Fiji con Bernabò e Geldenhuys in seconda linea, Castrogiovanni – anche lui a 101 presenze – e Rizzo piloni, Ghiraldini tallonatore. In panchina vanno il tallonatore Giazzon, i piloni Aguero e Cittadini, il seconda linea Bortolami, Furno in grado di ricoprire i ruoli di seconda linea e flanker, i mediani Botes e Orquera e Benvenuti come utility back. Sabato sarà il 19esimo incontro tra azzurri e Pumas (5 vinte, 12 perse, un pari): l'ultimo successo italiano risale al 2008 quando Ghiraldini e compagni vinsero 13-12 a Cordoba.