Rugby, test match: Inghilterra-Nuova Zelanda 22-30, Galles-Argentina 40-6

Avvio shock per l'Inghilterra a Twickenham: la Nuova Zelanda va in meta con Savea dopo meno di un giro di lancette, poi replica con Read al quarto d'ora. Per gli inglesi sembra notte fonda, ma una meta di Launchbury e la precisione di Farrell al tiro rimettono il match in equilibrio. I neozelandesi vanno sì in vantaggio all'intervallo, ma solo 20-16. A inizio ripresa due punizioni dello scatenato Farrell fanno sognare l'Inghilterra che si porta sul 22-20, ma la reazione degli All Blacks è immediata: una meta di Savea al 63' riporta avanti i campioni del mondo, la trasformazione e un piazzato di Cruden blindano il risultato sul 30-22.



Praticamente senza storia la sfida del Millennium Stadium di Cardiff tra Galles e Argentina con i padroni di casa che si impongono con un 40-6 che non ammette repliche. Partita decisa già nei primi quaranta minuti grazie alle mete di Phillips e North che portano avanti la squadra allenata da Warren Gatland. Le punizioni e le trasformazioni impeccabili di Halfpenny fanno il resto; nella ripresa altre due mete firmate da Faletau e Owens completano la festa dei gallesi. L'Argentina si deve accontentare di due punizioni di Sanchez. Infine, l'Australia si è imposta 32-15 (15-12) contro l'Irlanda nel secondo incontro della sua tournée autunnale. Dopo il successo 50-20 sull'Italia di una settimana fa, è la prima volta dall'inizio della stagione 2013 che i Wallabies vincono due partite di seguito.