Italrugby, Parisse al centesimo cap in Nazionale: "Mettiamo Fiji sotto pressione"

Per l' Italia è un test match, per Sergio Parisse qualcosa in più: la sfida di sabato a Cremona contro Fiji è per il capitano della Nazionale la centesima presenza azzurra: "Sarà emozionante, ma sinceramente penso più alla partita. Il momento più bello è stato l'esordio con gli All Blacks". L'obiettivo è vendicare il duro k.o. con l' Australia : "C'è grande voglia di riscatto, per mettere pressione a Fiji devono funzionare la mischia e la touche".

"Le Fiji sono un avversario imprevedibile e pericoloso - spiega Parisse - che, con le proprie individualità, possono creare qualcosa in ogni momento. Non sono certamente la squadra più organizzata che abbiamo affrontato negli ultimi mesi, ma hanno giocatori in grado di fare la differenza. C’è voglia di riscatto dopo la brutta prestazione contro l’Australia ed in settimana ci siamo concentrati sulla nostra difesa, che a Torino non è stata assolutamente all’altezza. Abbiamo il dovere di essere più efficaci in questa fase di gioco e per questo abbiamo lavorato per correggere gli errori commessi. La mischia? Non è andata malissimo, ma comunque al di sotto delle aspettative. Potevamo far meglio ma sappiamo che da parte nostra e degli arbitri c’è bisogno di tempo per adattarsi alle nuove regole. Di certo posso dire che la mischia ordinata, domani, sarà un settore dove puntiamo ad imporci". In touche, contro i Wallabies, sono arrivati i migliori possessi italiani: "Cento per cento di possesso su nostro lancio, una rimessa rubata agli avversari: è stato uno dei pochi punti positivi di sabato scorso. Domani dovremo confermarci in quest’area del gioco, togliere loro possessi, mettere molta pressione" ha concluso.