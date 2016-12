Rugby, test match Italia-Fiji: Brunel cambia nove uomini

Sarà un' Italrugby rivoluzionata quella che sabato a Cremona affronterà Fiji nel secondo dei tre test match in programma a novembre. Il ct Brunel ha annunciato nove cambi nella formazione titolare rispetto al quindici travolto sabato scorso dall' Australia (50-20 il risultato per i Wallabies). Nel triangolo allargato conserva il posto solo Luke McLean nel ruolo di estremo, mentre all'ala ci saranno le Zebre Giovambattista Venditti e Tommaso Iannone.

Tra i centri, Luca Morisi passa a primo centro dopo aver vestito la maglia numero tredici - che passa sulle spalle del veterano Gonzalo Canale - contro l'Australia. In mediana confermato Edoardo Gori nella mischia, che dividerà la cabina di regia con Luciano Orquera, scelto da Brunel al posto di Alberto Di Bernardo. In terza linea il commissario tecnico si affida all'esperienza: assieme al capitano Sergio Parisse, alla centesima presenza in nazionale, ci saranno altri due veterani azzurri come Mauro Bergamasco (95esima presenza) e Alessandro Zanni (54esima cap), unico atleta sempre presente in azzurro dal novembre 2008 ad oggi.

Doppio cambio in seconda linea con la coppia formata da Valerio Bernabò e Quintin Geldenhuys chiamata a garantire possessi, mentre in prima linea l'unica novità è costituita dal rientro dal primo minuto di Leonardo Ghiraldini. Conservano la maglia da titolare Michele Rizzo a sinistra e Martin Castrogiovanni (anche lui alla centesima maglia azzurra) sul lato destro della prima linea. In panchina prendono posto il tallonatore Davide Giazzon, i piloni Matias Aguero e Lorenzo Cittadini, Joshua Furno (in grado di ricoprire i ruoli di seconda linea e flanker), il figiano d'Italia Manoa Vosawai come flanker e numero otto, i mediani Tobias Botes e Tommaso Allan e l'esordiente Michele Campagnaro come utility back. La gara comincerà alle 15, arbitra il gallese Leighton Hodges, che ha diretto l'Italia lo scorso giugno a Pretoria contro la Scozia nell'ultima gara del tour estivo.