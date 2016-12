Rugby: Australia show, lezione all'Italia di Brunel

Avvio sprint dell' Italia che, dopo il calcio piazzato realizzato da Di Bernardo, va in meta con McLean al termine di una splendida azione sull'asse Sgarbi-Di Bernardo: al 13' è 10-0, Olimpico in delirio. L'entusiasmo però gioca un brutto scherzo agli azzurri che scoprono il fianco agli attacchi australiani: Wallabies tre volte in meta nel giro di un quarto d'ora, prima con Mowen (15'), poi con Kuridrani (21') e infine con Cummins (31').

Per Cooper due trasformazioni su tre, Australia che balza avanti 19-10. Prima dell'intervallo Di Bernardo sbaglia due piazzati che avrebbero potuto dar morale agli azzurri, il risultato non cambia. Nella ripresa non si placa l'emorragia di punti: al 50' e al 58' l'Australia va ancora in meta con Cummins - il migliore in campo - e Ashley-Cooper. Al 62' trova la gloria Lorenzo Cittadini che schiaccia per il 15-33, ma è un fuoco di paglia. Tra il 65' e il 70', infatti, i Wallabies vanno in meta per la sesta e la settima volta, prima con Tomane e poi con Folau, Lealiifano non sbaglia le trasformazioni e realizza anche un calcio di punizione: a dieci minuti dalla fine Australia avanti 50-15. Nel finale (78') scatto d'orgoglio degli azzurri che rendono meno amaro il passivo con una meta di Allan, che sbaglia poi la seconda trasformazione consecutiva: finisce 20-50. Sabato prossimo contro Fiji servirà un'altra Italia.