Rugby Pro 12: le Zebre sfiorano l'impresa in Scozia

Nella sesta giornata della RaboDirect Pro 12 le Zebre vanno vicine all'impresa in Scozia. A Edimburgo i padroni di casa vincono solo in rimonta 25-23 con un grande secondo tempo. I bianconeri, dopo un avvio lento, alzano la testa e chiudono il primo tempo in vantaggio 17-12. Nella ripresa gli scozzesi attaccano, trovano la meta di Leonard e il sorpasso. Orquera con due calci prova a riaprire la sfida, ma le Zebre escono sconfitte.