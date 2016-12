Rugby, Alberto Cigarini è morto

Non c'era nulla da fare e la famiglia, arrivata negli Usa dall'Italia dopo la notizia del coma e della morte cerebrale in seguito a un colpo alla carotide subita in allenamento, hanno deciso di fargli staccare la spina per poter donare i suoi organi. Alberto Cigarini, giovane giocatore di rugby degli Hogs Gainesville è morto in Florida dove si trovava da poche settimane per seguire un Master in ingegneria e dove si era aggregato alla squadra locale.