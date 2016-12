Rugby, Heineken Cup: Treviso stecca col Montpellier

Inizia male l'avventura della Benetton Treviso nell'Heineken Cup di rugby. I veneti perdono 27-10 (9-3) in casa dai francesi del Montpellier nella prima giornata del torneo. Per Treviso una sola meta nel finale, con il tongano Loamanu, trasformata da Botes, che in precedenza aveva messo a segno una calcio piazzato. Per i francesi, bravi a concretizzare le poche occasioni avute, invece due mete con Pellissie e Combezou.