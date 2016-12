Heineken Cup: Zebre travolte a Tolosa

Debutto amaro per le Zebre in Heineken Cup, la massima competizione europea per club. La formazione parmense è stata travolta 38-5 in Francia dal Tolosa nella gara di apertura del gruppo 3. La squadra italiana di Cavinato parte bene ma non concretizza qualche buona occasione e così sono i padroni di casa a scatenarsi: segnano tre mete su altrettanti attacchi con Huget, due volte, e Lamboley. Prima dell'intervallo Tolosa trova la meta del bonus con Medard e Bezy trasforma il calcio per il 24-0 con sui si va negli spogliatoi.