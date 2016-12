Pro 12: Treviso fa festa, Zebre travolte in Galles

Serata agrodolce per le squadre italiane impegnate nel quinto turno di Pro 12 . Sorride la Benetton Treviso che conquista il secondo successo stagionale battendo 23-3 il Connacht allo stadio Monigo. Non fanno festa invece le Zebre , sconfitte nettamente a Newport dai Dragons: in Galles, su un campo difficile, i bianconeri perdono 30-7 , incassano il quarto ko in cinque incontri e scivolano al penultimo posto in classifica.

Serata da dimenticare per le Zebre, travolte al Rodney Parade di Newport dai Dragons: la partita si decide in pratica nel primo tempo, concluso con i gallesi che vanno al riposo in vantaggio 16-0 grazie ai piazzati di Tovey e alla meta firmata da Amos. Inizia male anche la ripresa: Amos realizza un'altra meta e i Dragons si portano sul 23-0. Ci si attende almeno una reazione d'orgoglio delle Zebre: la sveglia la suona Sarto che va in meta al 59'; la successiva trasformazione di Orquera rende meno pesante il risultato (23-7 per i gallesi). Ma i Dragons non si fermano, approfittano dell'inferiorità numerica degli emiliani (giallo a Mauro Bergamasco) e siglano la terza meta con Rees che manda in archivio l'incontro: finisce 30-7.

Convincente prova della Benetton Treviso che allo stadio Monigo si impone 23-3 sugli irlandesi del Connacht. La prima frazione si conclude con i biancoverdi avanti 9-0, merito di tre trasformazioni di Di Bernardo che sbloccano una partita molto tattica. Molto più vivace la ripresa. Parks riapre tutto firmando il piazzato del 9-3 al 50', ma il pericolo di rimonta scuote i Leoni che realizzano con Zanni la prima meta della serata, concessa dall'arbitro con l'ausilio della moviola (il Tmo). Botes trasforma ed è 16-3. Finale con il Connacht in attacco nel tentativo di rimontare lo svantaggio, ma l'orgoglio non basta. Anzi, è la Benetton ad andare ancora in meta con Morisi, appena entrato in campo. Botes non sbaglia la trasformazione e Treviso fa festa: finisce 23-3.