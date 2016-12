Rugby, Pro 12: Treviso e Zebre, che colpi

Imprese incredibili delle due italiane. Sono i calci di Mat Berquist, alla prima da titolare in Pro 12, a lanciare la Benetton verso una vittoria che alla vigilia era davvero difficile da pronosticare; due le mete del XV di Franco Smith, entrambe nel secondo tempo ed entrambe firmate da Nitoglia.

Sfida ancor più equilibrata per le Zebre, che in casa dei Blues riescono a prevalere grazie alle mete di Mauro Bergamasco, Odiete e Leonard e ai calci precisi di Orquera; a Cardiff non basta la grande prova del gallese Halfpenny.

Con questi successi la Benetton e le Zebre salgono rispettivamente a 5 e 4 punti in classifica.