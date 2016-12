Pro 12, esordio amaro per Zebre e Benetton

Comincia con una sconfitta il Pro 12 di Zebre e Treviso . Nella prima giornata gli emiliani, alla seconda partecipazione al torneo, sono stati sconfitti 25-16 dagli irlandesi del Connacht , mentre i veneti si sono arresi 24-19 contro i gallesi dell' Ospreys . A Galway il Connacht si è imposto sulle Zebre al termine di una gara dominata per gran parte degli 80 minuti. Gli irlandesi hanno comandato la gara fin dalle prime battute, realizzando la prima delle loro tre mete già al 4' con Nathan White e chiudendo la prima frazione in vantaggio 15-3 grazie a un'altra meta, realizzata da Matt Healy, e ai piazzati di Dan Park. La meta di Fionn Carr al 75' e la successiva trasformazione di Park hanno di fatto chiuso la gara. Le Zebre sono riuscite a rendere meno amaro il passivo grazie ai calci di Luciano Orquera, autore di 11 di punti, e alla meta messa a segno nel finale di gara da Luca Redolfini.

Più combattuta la sfida di Treviso tra Benetton e Ospreys, rimasta in bilico fino all'ultimo. A tenere in gara i padroni di casa sono stati i piazzati di Alberto di Bernardo, autore con 4 punizioni dei primi 12 punti di Treviso. Simone Favaro è andato a schiacciare per l'unica meta della squadra veneta al 66', mentre i gallesi ne hanno realizzato due con Scott Baldwin (23') e Ben John (56'). Nella prossima giornata le Zebre ospiteranno il Munster Rugby, mentre la Benetton farà visita agli Scarlets.