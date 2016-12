Rugby: colpo Zebre, arriva un ex All Blacks

Un'ex stella degli All Blacks in Italia. Brendon Leonard, ex mediano di mischia della Nuova Zelanda, dalla prossima stagione giocherà con le Zebre, franchigia di Parma che prende parte al campionato Pro12. Leonard, 28 anni, arriva dai Waikato Chiefs, squadra neozelandese in cui ha militato per sei stagioni e con cui l'anno scorso ha vinto il Super Rugby (ex Super 15) battendo in finale a Hamilton gli Sharks sudafricani.