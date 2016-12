Italia, Parisse: "Penalizzati dall'arbitro"

Dopo la sconfitta dell'Italrugby nel test match di Pretoria contro la Scozia, Sergio Parisse non nasconde la delusione: "Il risultato ci fa male, specialmente per come è maturato - spiega il capitano azzurro - ma parlare della sconfitta è relativo. Avevo chiesto ai miei compagni di ritrovare lo spirito, il volto di questa Nazionale, e sotto questo aspetto non abbiamo deluso. Dobbiamo ripartire da questo in vista delle gare di novembre".