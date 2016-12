Rugby: Italia, Brunel: "Una sconfitta che brucia"

"Lo spirito è stato quello giusto, questo è sicuramente l’aspetto positivo che dobbiamo conservare della partita contro la Scozia, resta il rammarico per non avere portato a casa il risultato". Questo il commento del commissario tecnico dell'Italrugby, Jacques Brunel, dopo il rocambolesco ko contro gli scozzesi a Pretoria nella finale per il terzo posto nel Castle Lager Series, torneo chiuso dagli azzurri con tre sconfitte in tre partite. "Rispetto alle nostre prestazioni degli ultimi sei mesi, sicuramente ci siamo espressi a un livello inferiore - aggiunge Brunel -. Abbiamo avuto un buon possesso globale, ma siamo stati meno efficaci. Teniamo le cose positive di questo tour, come la capacità di conservare appunto il possesso, le prestazioni dei ragazzi che hanno fatto l’esordio in azzurro. Sarto? Avrà sicuramente un bel ricordo di questa gara, ha segnato alla prima palla toccata in azzurro e se lo ricorderà per sempre".