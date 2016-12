Rugby; Italia, Brunel: "Stiamo giocando male"

Non cerca scuse il commissario tecnico della Nazionale italiana di rugby, Jacques Brunel, dopo la pesante sconfitta per 39-10 rimediata nel test match di Nelspruit contro Samoa: "Sapevamo benissimo cosa dovevamo evitare, sapevamo che i punti d'incontro sarebbero stati fondamentali, e proprio nei breakdown siamo stati carenti - commenta il tecnico -. Lì, più che in ogni altra fase di gioco, abbiamo perso la nostra sfida e la partita. Nel primo tempo siamo stati più o meno a livello dei nostri avversari, ma anche nei primi quaranta minuti abbiamo sbagliato molto, eravamo in difficoltà, al limite". L'analisi di Brunel è spietata: "Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, concesso mete da palloni di recupero, nel secondo tempo abbiamo pagato anche sotto il piano fisico ma credo sia normale, avevamo perso il controllo del match, è stata una conseguenza e non una causa. Stiamo giocando sicuramente peggio che al 6 Nazioni sotto ogni punto di vista. Siamo consapevoli di cosa e dove abbiamo sbagliato, adesso abbiamo una settimana per lavorare e apportare correttivi a tutte quelle situazioni di gioco che non hanno funzionato". L'Italia tornerà in campo sabato prossimo a Pretoria contro la Scozia.