Rugby; Italia, Parisse: "Niente scuse, Samoa migliore di noi"

L'Italia del rugby esce con le ossa rotte dopo la sconfitta per 39-10 subita per mano di Samoa, la più pesante di sempre contro la formazione Oceanica. Il capitano azzurro Sergio Parisse si presenta in conferenza stampa al termine dell'incontro del "Mbombela Stadium" di Nelspruit in Sudafrica: "Possiamo dire che siamo a fine stagione, che contro Samoa non abbiamo giocato spesso, che eravamo stanchi - spiega -. Sarebbero scuse. La verità è che Samoa oggi è stata migliore di noi e lo ha dimostrato sul campo. Siamo frustrati e delusi, soprattutto perché sappiamo molto bene di poterci esprimere ad un livello superiore a quello mostrato oggi". Parisse non accampa scuse, dunque, dopo il ko con Samoa: "Abbiamo perso, dobbiamo accettarlo e riconoscere che Samoa è una grande squadra, avere l’umiltà per dire che hanno giocato meglio - prosegue -. Sono settimi nel ranking, abbiamo grande rispetto per loro, ma noi avremmo potuto fare meglio di quanto fatto".