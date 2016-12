Italrugby, Parisse avverte Samoa: "Vogliamo rifarci"

Un allenamento sul campo adiacente il "Mbombela Stadium" di Nelspruit, una sessione riservata ai calciatori sul prato che domani ospiterà la sfida a Samoa nella seconda giornata delle Castle Lager Series e una seduta in palestra: con una mattinata densa di appuntamenti, gli Azzurri di Brunel hanno chiuso la preparazione allo scontro contro la squadra che sabato scorso ha battuto la Scozia 27-17 mentre l'Italia è stata sconfitta 44-10 dal Sudafrica.

"Vogliamo rifarci e mostrare un bel rugby contro una formazione che si sta esprimendo ad alto livello'', ha detto alla vigilia il capitano azzurro, Sergio Parisse. "Quando si pensa a Samoa - ha aggiunto - si tende a parlare molto della fisicità degli isolani, ma ora sono molto piùorganizzati degli anni scorsi, sono cresciuti in mischia, le prime linee giocano ad alto livello in Europa ed anche in touche hanno fatto progressi".

"L'obiettivo - ha concluso Parisse - è quello di esprimerci come nella ripresa contro il Sudafrica. Sarà decisivo il possesso, palla in mano abbiamo dimostrato di poter impensierire ogni avversario e significherà non esporsi al loro attacco, molto pericoloso''.

Tra i titolari domani c'è anche Martin Castrogiovanni, non utilizzato contro gli Springboks, che guadagnerà il suo 97/o cap anche sulle ali dell'entusiasmo per il trasferimento dal Leicester ai campioni d'Europa del Tolone. L'annuncio è stato dato congiuntamente dai due club proprio mentre il pilone azzurro, 31enne, e' impegnato nella tournee sudafricana. ''Castro'' ha disputato 146 in sette anni con i Leicester Tigers, vincendo quattro campionati e il titolo di giocatore dell'anno nel 2006-07.