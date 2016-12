Italrugby, Brunel: "Sono deluso"

Non cerca alibi il ct dell'Italrugby, Jacques Brunel, dopo il tracollo contro il Sudafrica - 44-10 il risultato - nel test match giocato al Kings Park di Durban. "Un primo tempo da dimenticare - sottolinea Brunel - in cui non abbiamo fatto nulla o quasi di quello che avremmo dovuto. Nonostante questo siamo andati a riposo sul 20-0, dopo un avvio davvero difficile, rischiando anche di segnare una meta senza aver costruito niente".

"La mischia ha giocato piuttosto bene - aggiunge il ct azzurro -, in rimessa laterale siamo riusciti a competere contro una delle touche meglio organizzate a livello mondiale ed è indubbio che per i primi venti-venticinque minuti della abbiamo giocato un buon rugby, imposto qualcosa sugli Springboks come volevamo. Troppo poco però. Il gioco al piede è stato estremamente deficitario da parte nostra e lo abbiamo pagato a caro prezzo. Sono deluso dal risultato, non lo nascondo".