Italia, Parisse: "Attento Sudafrica, siamo cambiati"

"Non pensiamo a una partita vecchia di 14 anni - dice il capitano azzurro -. Il rugby italiano è cresciuto moltissimo, noi come gruppo siamo cresciuti moltissimo". Dal 1999 a oggi le cose sono cambiate e l'Italia è pronta ad affrontare la sfida senza paura. "Questo gruppo di giocatori - continua Parisse - ha già ottenuto ottimi risultati, adesso dobbiamo confermarci giocando in casa di una grande squadra come quella sudafricana. Non abbiamo pressione, quella è sugli Springboks. Giocano davanti al loro pubblico, vorranno fare bene. Per noi sarà più dura che sfidare queste grandi squadre a casa nostra, ma in Italia abbiamo dimostrato di potercela giocare fino alla fine con chiunque". Parisse, che a bcollezionerà la sua 49esima presenza da capitano azzurro, vuole un'Italia combattiva: "Vogliamo offrire una prestazione di alto livello al di là del risultato, questo è un obiettivo dichiarato. Davanti a tutto metto i contenuti di gioco che sapremo offrire, sarebbe il modo migliore per iniziare questo tour".