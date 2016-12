Italrugby, Brunel: "Tre partite per continuare a progredire"

Jacques Brunel presenta la sfida con il Sudafrica, primo impegno dell'Italrugby nelle Castle Lager Series. "La nostra ambizione in queste tre partite di giugno è quella di continuare a progredire e al tempo stesso di alzare il tasso di competizione interna alla nostra Nazionale inserendo nuovi giocatori. Giocare contro il Sudafrica, una delle migliori squadre al mondo, è fondamentale per l’Italia per continuare sulla strada intrapresa", ha detto.

“Sappiamo bene quale è la strada che vogliamo percorrere ed il nostro percorso di crescita passa inevitabilmente dal confronto contro i migliori” ha detto il CT. “Sudafrica, Samoa e Scozia sono tutte squadre davanti a noi nel ranking, sarà un tour molto importante per noi per continuare a progredire”, ha aggiunto Brunel.

“Vogliamo mantenere lo spirito e le ambizioni del 6 Nazioni, ma al tempo stesso vedere nuovi ragazzi, capire se possono giocare a questo livello ed aumentare il nostro livello di competizione interna”. “Castrogiovanni - ha spiegato Brunel motivando le proprie scelte - non ha partecipato al raduno di Bormio per rimanere con i Tigers impegnati nella Finale di Premiership e dopo la partita contro i British and Irish Lions è stato poco bene per qualche giorno. Cittadini ha lavorato regolarmente con la squadra in queste settimane, per questo parte dall’inizio. Per quanto riguarda la scelta di Gori, credo in questo momento abbia qualcosa in più di Botes anche se si tratta di due atleti piuttosto vicini per qualità di gioco. Penso che, in rapporto alla partita di sabato, Gori possa essere più efficace”.

“E’ vero che siamo a fine stagione, ma non credo questo gruppo sia stanco. Certo ci sono giocatori come Parisse, Zanni o Masi con molti minuti nelle gambe, ma anche ragazzi che non hanno giocato troppo con il club ed altri che rientrano da infortuni: mi auguro che avremo al giusta freschezza”, ha concluso il ct azzurro.