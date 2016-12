Italia, Brunel promuove Di Bernardo titolare

Quello di Di Bernardo sarà un debutto incandescente sulla scena internazionale: a 32 anni, la maglia numero 10 dell'Italia arriva per la prima volta sulle spalle dell'apertura nata a Rosario proprio in occasione della sfida contro la nazionale numero 2 del ranking Irb. Ad affiancarlo in cabina di regia Edoardo Gori, che a soli 23 anni taglia il traguardo delle 25 presenze in Nazionale. La terza linea è quella protagonista della partita di Twickenham contro l'Inghilterra con Sergio Parisse, in maglia numero 8, alla 49.a volta da capitano azzurro, affiancato da Robert Barbieri e da Alessandro Zanni. In seconda linea, dopo un anno esatto di assenza, torna il veterano ed ex capitano dell'Italia Marco Bortolami, infortunatosi ad una spalla lo scorso 9 giugno a San Juan contro l'Argentina e fa coppia per la prima volta con il leader della Benetton Treviso, Antonio Pavanello. In prima linea Brunel si affida a Lorenzo Cittadini sul lato destro per una sfida con "The Beast" Mtawarira destinata ad accendere l'entusiasmo dei tifosi, conferma Leonardo Ghiraldini come prima scelta a tallonatore e lancia dall'inizio ed Alberto De Marchi, chiamato a raccogliere l'eredità del ''Barone'' Andrea Lo Cicero.

Questa la formazione dell'Italia: 15 Masi, 14 Venditti, 13 Morisi, 12 Sgarbi, 11 McLean, 10 Di Bernardo, 9 Gori, 8 Parisse, 7 Barbieri, 6 Zanni, 5 Bortolami, 4 Pavanello, 3 Cittadini, 2 Ghiraldini, 1 De Marchi. A disposizione: 16 Giazzon, 17 Aguero, 18 Castrogiovanni, 19 Bernabo', 20 Furno, 21 Botes, 22 Orquera, 23 Iannone.