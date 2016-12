Italrugby in Sudafrica: primo test con gli Springboks

La nazionale italiana di rugby è atterrata in Sudafrica, a Durban, in vista del quadrangolare Castle Lager Series che vedrà impegnati gli azzurri di Jacques Brunel dall'8 al 22 giugno. Parisse e compgni inizieranno a lavorare sul prato della George Campbell National School in vista del debutto al Kings Park che metterà l'Italrugby di fronte agli Springboks padroni di casa. Il ct azzurro ha portato con sé per la trasferta 32 giocatori.