Rugby: i Lions travolgono i Barbarians di Parisse e Castrogiovanni 59-8

Comincia con una vittoria schiacciante la tournée dei British&Irish Lions che, prima di partire per l'Australia per celebrare con una serie di partite i loro 125 anni, hanno travolto 59-8 i Barbarians a Hong Kong. Sconfitti anche quattro azzurri: Sergio Parisse, capitano dei 'Ba-Baas, Castrogiovanni, Ghiraldini e Lo Cicero. Per i Lions mete di O'Connel, Phillips, Davies, Cuthbert, Lydiate e Wyn-Jones. Fotuali'i per i Barbarians.