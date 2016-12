Castle Lager Series, l'Italrugby vola a Durban

"Nel 6 Nazioni è successa una cosa strana dal punto di vista statistico, perché pur essendo la squadra che nelle singole partite disputate ha sempre avuto il maggior possesso, siamo stati anche la formazione più penalizzata – ha precisato il ct – . Dobbiamo lavorare sulla disciplina, ma anche per migliorare la percezione dell’Italia verso l’esterno otto questo punto di vista". "Lavoriamo in sinergia con il settore arbitrale nel corso dei raduni per questo aspetto – ha aggiunto il Manager Troiani – e contiamo di poterci avvalere di questa collaborazione, tramite videoconferenza, anche nel corso delle prossime settimane di tour". "Da novembre ad oggi – ha ripreso Brunel – abbiamo sempre avuto momenti forti in tutte le partite che abbiamo disputato, imponendo sempre o quasi qualcosa. Forse solo le gare contro Scozia e Galles hanno fatto eccezione, ma in ogni caso noi dobbiamo puntare a giocare sempre allo stesso livello, dobbiamo trovare la nostra continuità sugli ottanta minuti. E' fondamentale per sfidare alla pari squadre come gli Springboks". "Sicuramente siamo cresciuti – ha detto Brunel – e le tante convocazioni di atleti italiani da parte dei Barbarians sono legate a questo aspetto. Penso in particolare alla stagione straordinaria di Parisse e Zanni". "Il vantaggio di un tour come questo è che giocheremo tre gare nello stesso Paese, evitando la trasferta di continui spostamenti e cambi di fuso orario - ha concluso il Ct -. Ma sarà durissima, il Sudafrica è una delle prime tre squadre al mondo, Samoa ha forse la miglior squadra della propria storia e la Scozia, che arriva da un Sei Nazioni chiuso davanti a noi, avrà probabilmente già il supporto tecnico di Vern Cotter, loro prossimo ct, un grande allenatore. La Scozia non ha bisogno di presentazioni, ha un grande potenziale. Sarà un tour duro ed interessante".



IL PROGRAMMA

L’Italia raggiungerà Durban domenica pomeriggio, dopo aver fatto scalo a Parigi e Johannesburg, e sempre nella città dello stato del Natal affronterà sabato 8 giugno al Kings Park gli Springboks padroni di casa. Una settimana più tardi, a Nelspruit, il XV di Brunel affronterà Samoa per chiudere la finestra internazionale di giugno a Pretoria, il 22, sfidando una delle altre tre partecipanti sulla base della classifica dopo i primi due turni.