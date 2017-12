Monza Rally Show: Irene Saderini intervista Tony Cairoli

6 dicembre 2017

Una giornata, la prima riservata ai test in pista, a Monza per preparare il Rally. Tony Cairoli si racconta dal motorhome che lo ospita tutto l’anno in giro per il mondo, assieme alla moglie Jill, che sorridendo ammette di aspettare il viaggio di nozze dopo il matrimonio da favola quest'estate. Il nove volte campione del mondo di motocross si prende in giro e manda un saluto a tutti quelli che solo una stagione fa lo davano per finito sopra una moto da cross.