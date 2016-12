Sfida alla Wada, Kostner in pista a Corvara. La Procura Coni aprirà un fascicolo

12 agosto 2015

Carolina Kostner sfida la Wada. La pattinatrice azzurra, squalificata per 16 mesi in seguito alla positività di Alex Schwazer, si è esibita a Corvara nell'ambito di una manifestazione organizzata da un'associazione sportiva.Secondo l'Ansa, giovedì la Procura Antidoping del Coni si vedrà costretta come "atto dovuto" ad aprire un fascicolo per "valutare le potenziali violazioni delle Norme Sportive Antidoping e dell'art. 10.12 del Codice Wada".