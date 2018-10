Pattinaggio: muore nel sonno Giada Dell'Acqua, 28 anni

12/10/2018

Lutto nel mondo del pattinaggio artistico a rotelle: è morta a 28 anni Giada Dall'Acqua, istruttrice ed ex atleta azzurra. La pattinatrice è deceduta nel sonno a San Giovanni in Marignano (Rimini) un paio di giorni fa, come riporta la stampa locale. La donna aveva una bimba di 18 mesi e solo da un mese si era sposata col suo compagno Thomas.

Mercoledì dopo pranzo si era coricata per riposare e non si è più svegliata. I primi accertamenti del medico legale sembrano propendere per le cause naturali ma è stata comunque disposta l'autopsia.