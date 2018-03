Pattinaggio, Mondiali figura: Kostner prima dopo il corto

21 marzo 2018

Carolina Kostner incanta il Forum. Nella prima giornata dei Mondiali di pattinaggio di figura la campionessa azzurra è in testa dopo il programma 'corto' eseguito sulle note 'Ne me quitte pas' con un personal best di 80.27 (41.30 tecnico e 38.97 componenti). Alle sue spalle la russa Alina Zagitova, olimpionica di Pyeongchang (79.51). Terza la giapponese Satoko Miyahara (74.36). Venerdì il 'libero' che assegnerà il titolo.