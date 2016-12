Pattinaggio, il Coni apre fascicolo su Carolina Kostner

17 agosto 2015

Nuovi guai in vista per Carolina Kostner. La Procura Antidoping del Coni ha aperto un fascicolo sulla pattinatrice a causa delle esibizioni sul ghiaccio a Corvara, Pinzolo e Assago. La Kostner è squalificata per complicità nel caso Schwazer e non potrebbe prendere parte ad "attività di società affiliate a enti firmatari del codice Wada". Se fosse dichiarata colpevole, potrebbe arrivare un'estensione di squalifica.