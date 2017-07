Pattinaggio, Forum Ice School ed Icelab insieme

19 luglio 2017

In questa storica Pista che ha raccolto l'eredità del Palazzo del Ghiaccio di Via Piranesi arriveranno le coppie di danza allenate da Barbara Fusar Poli. Continua così la grande tradizione della danza nella Pista del Mediolanum Forum. Ma non solo danza. La lunga storia della Forum Ice School nel pattinaggio artistico continuerà anche con Icelab secondo un programma molto ambizioso che unisce, sotto la direzione di Franca Bianconi, le competenze degli allenatori delle due società. Insomma un nuovo inizio che si fonda su una storia di successo.



Per ulteriori informazioni potete scrivere a: ufficio.comunicazione@forumnet.it