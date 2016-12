Pattinaggio, Cappellini e Lanotte vincono nella Cup of China

7 novembre 2015

Anna Cappellini e Luca Lanotte incantano anche nella seconda e decisiva giornata della Cup of China, che si sta disputando a Pechino. I due azzurri hanno chiuso in testa con 173.30 punti. I due atleti delle Fiamme Azzurre si allenano al Mediolanum Forum di Assago. In classifica al secondo posto c'è la coppia statunitense Madison Chock-Evan Bates, con 169.16 punti, e quella russa Elena Ilinykh-Ruslan Zhiganshin (159.00).